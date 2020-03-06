«Были сильно пьяны»: в Башкирии водитель сбил сразу двух пешеходов

В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление

32-летний житель села Балтика двигался по трассе М-5. На 1 км автодороги водитель совершил наезд на двух пешеходов. По словам жителя Балтики, 39-летний и 28-летний мужчины были сильно пьяны.