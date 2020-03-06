«Были сильно пьяны»: в Башкирии водитель сбил сразу двух пешеходов

Накануне, 5 марта, в Иглинском районе произошло ДТП. Водитель «пятнадцатой» сбил сразу двух пешеходов. Сотрудники ГИБДД прокомментировали ситуацию.

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32-летний житель села Балтика двигался по трассе М-5. На 1 км автодороги водитель совершил наезд на двух пешеходов. По словам жителя Балтики, 39-летний и 28-летний мужчины были сильно пьяны.

Со слов водителя, они шли по проезжей части и находились в состоянии алкогольного опьянения. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Сбитые пешеходы были срочно доставлены в больницу. Пострадавшим диагностировали различного рода травмы. Полицейским ещё предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.

Фото: Интернет. 