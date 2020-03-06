Уфимцы обнаружили пропажу арт-объекта с куницей

В башкирской столице в центре города был установлен неоднозначный арт-объект. «Скамейка с куницей» красовалась перед ГКЗ «Башкортостан». Однако уфимцы заметили пропажу необычной инсталляции, которая при установке вызвала много споров.

Жители города поделились в социальных сетях фотографиями, на которых хорошо видно отсутствие куницы. Уфимцы задаются логичным вопросом, куда же пропал арт-объект. В администрации города рассказали, что пропажа куницы временная.

Куница растаяла вместе со снегом? комментатор

Оказалось, что скамейка с куницей мешала коммунальным службам проводить уборку снега. Специализированная техника не могла тщательно почистить снег в этом месте. Как только надобность в использовании коммунальной техники отпадет, куницу вернут на место.