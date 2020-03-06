Синоптики обещают жаркое «малиновое» лето в 2020 году

Россию ждет жаркое лето. Температуры в летнем сезоне этого года будут идеальными для здоровья, температуры на протяжении всех трех месяцев будут превышать климатическую норму. Из-за этого грядущее лето назвали «малиновым».

Лето получается очень классное. Я обозвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"

Специалисты добавляют, что аномально теплым будет не только лето. Весной температура будет также превышать норму, холодов не ожидается. Такая погода нехарактерна для весеннего сезона. Считается, что это самое теплое начало весны в истории.