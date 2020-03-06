Житель Уфы напал на мужчину с ножом, пытаясь защитить девушку

В одном из магазинов Уфы произошёл серьёзный конфликт. Мужчина напал на оппонента с ножом, а после скрылся. Очевидцы срочно вызвали сотрудников полиции, которые и рассказали о произошедшем.  

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Как выяснило следствие, в магазине произошёл конфликт между мужчиной и незнакомыми девушками, которые пришли за покупками. Одна из них поспешила на улицу, где заметила своего 31-летнего знакомого, которого попросила о помощи. Уфимцы начали спорить на повышенных тонах, а потом и вовсе завязалась драка, во время которой «спаситель» достал нож.

Мужчина ударил оппонента ножом в спину, выбросил оружие и попытался скрыться. Но сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след преступника. Теперь обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Интернет. 