Линус Умарк о победе «Салавата Юлаева»: «Мы сумели вернуться в игру»

Уфимский «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Команда Николая Цулыгина обыграла омский «Авангард» в первом домашнем матче. Счет встречи – 6:3.
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От матчей серии «Салавата Юлаева» и «Авангарда» непонятно чего ожидать. Третья игра по непредсказуемости даже обошла предыдущую. Гости лучше начали, Шумаков уже на второй минуте вывел «Авангард» вперед. Обескураженные хозяева отдали сопернику инициативу и допускали много потерь. В результате до перерыва Алексей Емелин увеличил преимущество команды Боба Хартли.
В первом перерыве Николаю Цулыгину удалось привести в чувство свою команду. «Салават» традиционно неудачно проводит вторые периоды. На этот раз коллектив из Уфы выглядел гораздо убедительнее соперника. Переломной стала шайба Бурмистрова. Окончательно юлаевцы вернулись в игру после того как Петр Хохряков сравнял счет.
Тон третьему периоду задал Сакари Маннинен, мощно и точно бросив издали. Поддержал почин соотечественника Теему Хартикайнен. Финн оформил дубль и заставил заменить Бобкова на Гарипова. Голевые успехи форвард посвятил сыну, который в день игры отметил день рождения.
При счете 5:2 «Авангарду » было тяжело на что-то рассчитывать. Свет в конце тоннеля загорелся для гостей после удаления Башкирова и успешной реализации большинства усилиями Брэндона Макмиллана. Боб Хартли пошел ва-банк и сменил вратаря на шестого полевого игрока. Успехов это не принесло, Жарков поразил пустые ворота. 6:3 – победа «Салавата».
«Салават» вышел вперед в серии – 2:1. Сколько еще поворотов вместит в себя противостояние двух команд остается лишь догадываться.