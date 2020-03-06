Линус Умарк о победе «Салавата Юлаева»: «Мы сумели вернуться в игру»

Уфимский «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Команда Николая Цулыгина обыграла омский «Авангард» в первом домашнем матче. Счет встречи – 6:3.

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От матчей серии «Салавата Юлаева» и «Авангарда» непонятно чего ожидать. Третья игра по непредсказуемости даже обошла предыдущую. Гости лучше начали, Шумаков уже на второй минуте вывел «Авангард» вперед.  Обескураженные хозяева отдали сопернику инициативу и допускали много потерь. В результате до перерыва Алексей Емелин увеличил преимущество команды Боба Хартли.

Мы играем с очень хорошей командой. Они забили в первом периоде второго гола, но, к счастью, мы сумели вернуться в игру.

Линус Умарк, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В первом перерыве Николаю Цулыгину удалось привести в чувство свою команду. «Салават» традиционно неудачно проводит вторые периоды. На этот раз коллектив из Уфы выглядел гораздо убедительнее соперника. Переломной стала шайба Бурмистрова. Окончательно юлаевцы вернулись в игру после того как Петр Хохряков сравнял счет.

 Плохое начало, ненужный гол пропустили. Главное, что смогли собраться. Провели, я считаю, лучший второй период. Очень сильный.

Александр Бурмистров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Тон третьему периоду задал Сакари Маннинен, мощно и точно бросив издали. Поддержал почин соотечественника Теему Хартикайнен. Финн оформил дубль и заставил заменить Бобкова на Гарипова. Голевые успехи форвард посвятил сыну, который в день игры отметил день рождения.

 Сыну сегодня исполняется три года, надо было, конечно, хет-трик, чтобы было три года и три гола, но чуть-чуть не хватило. На матче его не было, сегодня игра поздняя, он уже спал. А вот в субботу он придёт.

Теему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев»

При счете 5:2 «Авангарду » было тяжело на что-то рассчитывать. Свет в конце тоннеля загорелся для гостей после удаления Башкирова и успешной реализации большинства усилиями Брэндона Макмиллана. Боб Хартли пошел ва-банк и сменил вратаря на шестого полевого игрока. Успехов это не принесло, Жарков поразил пустые ворота. 6:3 – победа «Салавата».

 Мы провели отличный первый период, но во втором совершили большие ошибки. Это были важные потери, которые обернулись против нас. Это был фестиваль потерь. Мы вернули «Салават» в игру, позволили Умарку и Хартикайнену в нее вернуться, арена стала их поддерживать. Это было все, как одна большая волна, которая нас накрыла, и мы не нашли, что ответить.

Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард»

«Салават» вышел вперед в серии – 2:1. Сколько еще поворотов вместит в себя противостояние двух команд остается лишь догадываться. 