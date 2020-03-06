Линус Умарк о победе «Салавата Юлаева»: «Мы сумели вернуться в игру»

Мы провели отличный первый период, но во втором совершили большие ошибки. Это были важные потери, которые обернулись против нас. Это был фестиваль потерь. Мы вернули «Салават» в игру, позволили Умарку и Хартикайнену в нее вернуться, арена стала их поддерживать. Это было все, как одна большая волна, которая нас накрыла, и мы не нашли, что ответить.

Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард»