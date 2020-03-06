Доверчивого жителя Уфы ограбил друг в подъезде

В правоохранительные органы города Уфы обратился 34-летний местный житель. Мужчина заявил, что его ограбил собственный друг. Всё произошло в подъезде жилого дома.

Как выяснило следствие, мужчина возвращался с работы, но по пути встретил своих знакомых. Приятную встречу решили отпраздновать распитием спиртных напитков в подъезде. Но посиделка закончилась конфликтом.

29-летний мужчина ввязался в спор с 34-летним мужчиной, а потом украл у него 5 тысяч рублей. Полиция быстро нашла злоумышленника. Теперь по факту ограбления возбуждено уголовное дело.