Стало известно, что в России женщины работают лучше мужчин

Женщины в России получают заработную плату меньше мужчин, работающих в одной и той же специальности. Но при этом выяснилось, что прекрасная половина человечества в России довольна своей работой больше, чем мужчины.

Женщины в нашей стране больше довольны графиком работы, условиями труда, и получают удовольствия от работы, нежели мужчины. Нужно учитывать и то, что у женщин остается меньше свободного времени, потому что после работы они вынуждены еще вести домашнее хозяйство. Единственное, что не устраивает женщин – это зарплата.