Стало известно, что в России женщины работают лучше мужчин

Женщины в России получают заработную плату меньше мужчин, работающих в одной и той же специальности. Но при этом выяснилось, что прекрасная половина человечества в России довольна своей работой больше, чем мужчины.

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Женщины в нашей стране больше довольны графиком работы, условиями труда, и получают удовольствия от работы, нежели мужчины. Нужно учитывать и то, что у женщин остается меньше свободного времени, потому что после работы они вынуждены еще вести домашнее хозяйство. Единственное, что не устраивает женщин – это зарплата.

Средняя зарплата у женщин ниже, чем у мужчин, и это не зависит от занимаемой должности. Как ни странно, женская зарплата больше мужской  у специалисток в области сельского и лесного хозяйства, рыболовства, и в сфере сбора мусора до 45 лет. И женщины и мужчины тратят на работу 40 часов еженедельно.