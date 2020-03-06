В Уфе школьника без сознания нашли на улице

5 марта в Инорсе местные жители обнаружили школьника, лежащим без сознания на улице. Подростка нашли у одного из жилых домов района. Издание UfacityNews.ru сообщает, что мальчик учится в седьмом классе.

Семиклассника срочно доставили в больницу, где выявили, что мальчик отравился неизвестным веществом. Также врачи диагностировали у ребёнка сотрясение головного мозга. Видимо, школьник сильно ударился головой, когда потерял сознание.

Пока мальчику оказывают нужное лечение в больнице, полиция выясняет причины случившегося. Напомним, это уже не первый случай отравления подростков неизвестными веществами. Не так давно в Инорсе из торгового центра госпитализировали девочку с похожими симптомами.