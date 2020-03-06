Стала известна причина приезда Николая Валуева в Уфу

В декабре прошлого года Николай Валуев сделал заявление в своих социальных сетях. Известный боксер сообщил, что одну из спортивных школ в Уфе назовут его именем. Николай Валуев лично посетит открытие спортивного объекта.

Уфимскую Спортивную школу олимпийского резерва № 4 переименуют в Школу бокса имени Николая Валуева. Учебное учреждение остаётся в финансировании из бюджета республики. Школа как раньше будет управляться Министерством молодежной политики и спорта.

Торжественная церемония открытия состоится 7 марта на проспекте Дружбы народов, 47. Также в спортивной школе пройдет турнир «День бокса», в котором сразятся сборные Башкирии и Оренбургской области. На открытие школы приглашены также Олимпийский чемпион по боксу Шамиль Сабиров, двукратный чемпион Европы Андрей Пестряев и чемпион мира Андрей Курнявка.