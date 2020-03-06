В Башкирии без вести пропали подростки

Башкирский Стерлитамак уже сутки стоит на ушах. Накануне в городе бесследно пропали подростки. Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры.

По их данным, пропавшими являются 15-летний Виталий и 14-летний Алексей. Оба мальчика ушли из дома, предварительно никого не предупредив, и с тех пор их никто не видел. Мобильные телефоны подростков не отвечают, и на связь с близкими мальчики не спешат выходить.

В ориентировке указано, что Виталий в день исчезновения был одет в шапку оранжевого цвета, куртку зелёного цвета, синие джинсы, синие кроссовки, с собой тёмно-синий рюкзак.

Родственники Алексея описали, что 5 марта на нем были: шапка чёрного цвета, куртка под камуфляж с надписью на спине, тёмно-синие джинсы, чёрные берцы.