Автомобили в России будут извещать водителя о нарушении правил

Российские автомобили планируется оснащать системой, которая будет оповещать водители о нарушениях ПДД. В конце 2020 года будет установлен новый ГОСТ, в котором будут новые требования. Об этом сообщил Росстандарт.

В машинах установят систему из специальных камер и вычислительных аппаратов. Новая система будет распознавать светофоры, дорожные знаки, разметку. Автомобиль будет сообщать водителю о нарушениях с помощью звуковых сигналов и пиктограмм.