Автомобили в России будут извещать водителя о нарушении правил

Российские автомобили планируется оснащать системой, которая будет оповещать водители о нарушениях ПДД. В конце 2020 года будет установлен новый ГОСТ, в котором будут новые требования. Об этом сообщил Росстандарт.
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В машинах установят систему из специальных камер и вычислительных аппаратов. Новая система будет распознавать светофоры, дорожные знаки, разметку. Автомобиль будет сообщать водителю о нарушениях с помощью звуковых сигналов и пиктограмм.
Такие функции пригодятся в первую очередь новым водителям. Новое оборудование может быть установлено на автомобили категорий M и N. Некоторые эксперты утверждают, что сложных погодных условиях такая система может дать сбой, а это приведет к ДТП и осложнением ситуаций на дорогах.