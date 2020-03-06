В Башкирии бесследно пропала Галина Битунова

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» оповестили о начале новых поисков. В Стерлитамаке пропала 63-летняя женщина. Галину Битунову не могут найти с конца февраля.

Известно, что последний раз женщина вышла из дома 26 февраля. С тех пор местоположение пропавшей неизвестно. Галина может находиться в любом городе и любом районе республики.

Рост женщины примерно 159 см, телосложение среднее. Волосы короткие, темно-русые, а глаза карие. Во что была одета Галина в день исчезновения, неизвестно.

Обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону: 8 800 700 54 52 или 112.