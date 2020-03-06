В России могут уменьшить скоростной лимит, либо увеличить штраф за превышение

Уменьшить скоростной лимит с 20 км/ч до 10 или увеличить штраф, чтобы утихомирить лихачей. Одно из двух введется в законодательство уже в этом году. А пока споры МВД и дорожных ведомств продолжаются.

Если же будет принято решение об увеличении штрафов, то сумма вырастет до 3000 рублей, и это минимальная цифра. Но простив санкций активно выступает премьер-министр России Михаил Мишустин, а с ним и большая часть экспертов. В то время, как Дмитрий Медведев и МВД не признают предложение о снижении скоростного лимита.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявляет, что на некоторых дорожных участках следует повысить нештрафуемый порог скорости. Это высказывание он объяснил тем, что уровень безопасности и возможности современных авто вполне позволяют пойти на такие меры. А если и уменьшать лимит скорости, то вместе с эти нужно проводить еще ряд мер по улучшению качества дорог со всеми вытекающими.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв поддерживает решение о снижении порога. Но он считает, что нужно внедрять правило в городах-миллионниках. А заместитель мэра Москвы, ссылаясь на опыт «крупнейших цивилизованных мегаполисов» заявил, что рано или поздно правило будет внедрено.