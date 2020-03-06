В Башкирии на трассе дотла сгорел автомобиль

Сегодня утром в социальных сетях появилось шокирующее видео. На трассе в Башкирии дотла сгорел автомобиль. Службы спасения попытались спасти машину.

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Между поселками Нижегородка и Берёзовка огнем охватило автомобиль. Известно, что машина стояла на обочине дороги, когда началось возгорание. Хозяина машины рядом не оказалось.

На место происшествия прибыл отряд спасения. На кадрах можно заметить, как к горящей машине подъезжает пожарный автомобиль, и спасатели пытаются потушить пламя. К сожалению, автомобиль сгорел дотла, а обстоятельства происшествия ещё предстоит выяснить.  

Видео: Соцсети. Фото: Скриншот видео. 