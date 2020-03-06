В университете Башкирии создан Диссертационный совет по башкирскому языку

Башкирский государственный университет стал базой для создания Диссертационного совета по башкирской литературе и башкирскому языку. Ректор университета Николай Морозкин прокомментировал большое событие. Соответствующий приказ Министерства образования и науки России издан 4 марта 2020 года.

Николай Морозкин отметил, что Совет в республике возобновлен, а не создан впервые. Ректор БашГУ верит, что диссертационный совет придаст дополнительный стимул научным разработкам и, конечно, улучшит подготовку научных кадров. Николай Морозкин поблагодарил Главу республики за такую возможность.

Хотелось бы выразить огромную благодарность Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Именно благодаря его поддержке удалось открыть диссертационный совет. Николай Морозкин, ректор БашГУ

Открытие диссовета — большая ответственность для университета, так как лишиться данного статуса можно очень быстро. Руководство университета со всей серьёзностью относится к делу о принятии диссертации на защиту. От желающих защитить научную работу требуется соблюдение всех требований, «сырые» диссертации специальным советом не принимаются.