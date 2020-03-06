Как правильно выбрать букет на 8 марта

Самый распространенный подарок женской половине на 8 марта – это, конечно же, цветы. Праздничная атмосфера начинается в магазинах за несколько дней – цветы скупаются охапками, а производители предлагают самый разнообразный ассортимент. Как правильно выбрать цветы и ухаживать за ними, рассказали в Роскачестве.

Продавцы в магазинах обрывать лепестки у некачественных цветов, добавлять химические вещества в воду, прятать изъяны бумагой, лентами, блестками и тд. Поэтому очень важно уметь выбирать свежие, хорошие цветы. Нужно обращать внимание на несколько важных моментов.

Не покупайте цветы в корзинах и готовые букеты. Настаивайте на том, чтобы флорист собирал букет перед вами, и важно, чтобы вы сами выбирали цветы. Так вы убедитесь в их свежести.

Приглядитесь к бутонам. Нужно покупать полураскрывшиеся цветы. Специалисты считают самым оптимальным вариантом взять раскрытые вперемешку с бутонами. Бутон должен быт гладким, без всяких пятен и разводов. Избегайте тюльпаны, которые связаны резинкой. Также у хороших цветов есть защитные лепестки, которые называют «рубашка». Обычно флористы убирают в присутствии клиента. Чтобы убедиться в свежести цветка, осторожно отогните лепесток в сторону – он должен вернуться в своё положение. Свежий лепесток будет издавать легкий скрип.

Стебли у хорошего цветка должны быть упругие, без внешних повреждений. Срез должен быть светлым. Если он черный, значит цветок срезали давно и долго держали без воды.

Неприятности могут принести и насекомые в цветках, это тоже нужно тщательно проверить.