В России снизили возраст для получения негосударственной пенсии

В Госдуме приняли окончательное решение по поводу снижения возраста граждан для получения негосударственной пенсии. Теперь официально снижен возраст работающих мужчин до 60 лет, женщин – до 55 лет. Такой закон поможет людям предпенсионного возраста улучшить свое благосостояние.
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Возраст для получения негосударственной пенсии был снижен с 65 лет до 60 для мужчин и с 60 до 55 лет для женщин. Люди, входящие в льготную категорию, смогут получать пенсию еще раньше. В эту категорию входят педагоги, многодетные матери, врачи, северяне. Страховой стаж необязателен.
Таким образом, жители России будут получать негосударственную пенсию за 5 лет до выхода на государственную. Эти меры позволят привлечь к накоплению будущих пенсионных выплат в НПФ самозанятых и иностранных граждан. По словам специалистов, такие нормы могут заинтересовать таких вкладчиков, как бюджетные работники и военнослужащие.