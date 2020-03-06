В Уфе тело мужчины неделю пролежало на стройке

В Уфимском районе около заброшенной строительной будки обнаружен труп мужчины. Об этом редакции bash.news сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Известно, что мертвое тело пролежало на холоде неделю.

Как установлено сотрудниками полиции, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. Документов, подтверждающих личность, рядом не оказалось. Поэтому остается неизвестным возраст скончавшегося.