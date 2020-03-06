В Уфе тело мужчины неделю пролежало на стройке

В Уфимском районе около заброшенной строительной будки обнаружен труп мужчины. Об этом редакции bash.news сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Известно, что мертвое тело пролежало на холоде неделю.
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Как установлено сотрудниками полиции, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. Документов, подтверждающих личность, рядом не оказалось. Поэтому остается неизвестным возраст скончавшегося.
«Труп бомжа был найден в поселке Нагаево. На данный момент тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти. Первичный осмотр показал, что умер житель поселка ненасильственной смертью», - рассказал источник.