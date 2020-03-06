Жители Башкирии массово переходят на карту «Алга»

Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился знаковым событием. Количество проездов, оплаченных картой «Алга», превысило те, которые оплачены наличными. Глава республики назвал этот день знаковым.
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В рамках транспортной реформы всех перевозчиков обязали установить в автобусах терминалы безналичной оплаты. Такая мера была призвана вывести гигантские обороты из тени. Оплата банковскими картами или картами «Алга» позволяет контролировать денежные обороты.
Сейчас почти в каждом автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке можно расплатиться безналичным способом. Радий Хабиров отметил, что не все частные перевозчики были готовы принимать нововведения. С 1 июля в адрес «недовольных» начнут действовать санкции, от штрафов до отзыва лицензий.
Фото: Интернет.