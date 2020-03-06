Житель Башкирии хладнокровно убил пенсионерку отверткой

5 марта жители села Абдулмамбетово обнаружили шокирующую находку. 80-летнюю пенсионерку убили в собственном доме. Об этом редакции bash.news сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили на теле несчастной множество колотых ран на груди и спине. Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что к смерти пенсионерки причастен 54-летний местный житель.

Правоохранители быстро вышли на след преступника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый во всем сознался и предоставил орудие убийства — отвертку. Сообщается, что мужчина уже ранее был судим.