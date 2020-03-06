Как относятся к президенту-женщине в России

Большинство жителей России не хотят, чтобы страной управляла женщина. Еще больше людей выступают против того, чтобы представительницы слабого пола управляли силовыми ведомствами. Это показал опрос, который был проведен перед Международным женским днем.

68 % опрошенных россиян не хотели бы того, чтобы президентом страны была женщина. 56 % не видят женщину и премьер-министром. И 83 % относятся отрицательно к тому, чтобы женщины управляли силовыми структурами.

В то же время прослеживается разница в ответах между молодежью и более взрослым поколением. К примеру, 78 % опрошенных в возрасте 60 лет считают, что президентский пост – неженское дело. Что касается опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, 43 % не видят в президенте-женщине никаких проблем.