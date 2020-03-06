Жители Башкирии встретили на улице верблюда, жующего шину

Жителей Белебея сегодня на улице ждал удивительный «прохожий». На небольшой площадке стоял настоящий верблюд и увлеченно жевал шину. Очевидцы поспешили запечатлеть необычную встречу на видео.

На кадрах можно увидеть, как большой верблюд самозабвенно жует шину, сначала не обращая никакого внимания на людей. Но в какой-то момент животное роняет изо рта резину и устрашающе смотрит на мимо проходящих зевак. Местные жители высказывают опасения, что чем-то потревожили животное.

Жители Белебея отмечают, что скорее всего животному непривычно находиться в таких снежных условиях. А некоторых возмутило соседство зоопарка с жилыми домами и продуктовым ларьком. От парка с животными часто исходит неприятный запах, испражнения зверей находятся слишком близко к продуктам открытого магазина.