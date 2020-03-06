В Башкирии вскрытие рек ожидается к концу марта

Вскрытие рек ото льда ожидается раньше примерно на неделю, приблизительно в конце марта. Сегодня в Правительстве Башкортостана прошло заседание республиканской противопаводковой комиссии. Речь шла о готовности сил и средств к периоду весеннего половодья.
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В Башкортостане под угрозой подтопления находятся 349 населенных пунктов, в которых проживает почти полмиллиона человек. В зоне риска и некоторые села, расположенные вдали от рек. Там ситуацию могут усугубить талые воды.
На случай ледовых заторов на реках республики сформировано семь взрывных команд. В общей сложности в регионе определен 31 потенциально- опасный участок, где может понадобиться работа взрывников. Что касается уровня рек, в этом году он ожидается на полметра выше от среднемноголетних значений. Опять же, все будет зависеть от погоды и интенсивности таяния снега.