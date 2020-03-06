В Башкирии вскрытие рек ожидается к концу марта

У нас снегосъемка проводится весной каждые пять дней. Мы измеряем запасы воды в снеге, измеряем расходы воды, так называемую водность рек. На данный момент это все превышает средние многолетние значения от 20 до 50%, где-то до 70% и выше. Но такие же условия у нас были в прошлом году.

Вилора Горохольская, начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды