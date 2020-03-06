В Башкирии вскрытие рек ожидается к концу марта

Вскрытие рек ото льда ожидается раньше примерно на неделю, приблизительно в конце марта. Сегодня в Правительстве Башкортостана прошло заседание республиканской противопаводковой комиссии. Речь шла о готовности сил и средств к периоду весеннего половодья.

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В Башкортостане под угрозой подтопления находятся 349 населенных пунктов, в которых проживает почти полмиллиона человек. В зоне риска и некоторые села, расположенные вдали от рек. Там ситуацию могут усугубить талые воды.

В настоящее время силы и средства уже находятся в готовности. На 19 марта 2020 года запланирован республиканский смотр сил и средств. Также в этот день будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения.

Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

На случай ледовых заторов на реках республики сформировано семь взрывных команд. В общей сложности в регионе определен 31 потенциально- опасный участок, где может понадобиться работа взрывников. Что касается уровня рек, в этом году он ожидается на полметра выше от среднемноголетних значений. Опять же, все будет зависеть от погоды и интенсивности таяния снега.

У нас снегосъемка проводится весной каждые пять дней. Мы измеряем запасы воды в снеге, измеряем расходы воды, так называемую водность рек. На данный момент это все превышает средние многолетние значения от 20 до 50%, где-то до 70% и выше. Но такие же условия у нас были в прошлом году.

Вилора Горохольская, начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды