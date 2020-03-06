В Башкирии в сельском Доме культуры произошёл пожар

Сегодня, 6 марта, в Чекмагушевском районе произошёл пожар. Огнем охватило Дом культуры в селе Новобиккино. На место происшествия в оперативном порядке прибыли спасатели.

На тушение огня бросилась не только профессиональная пожарная команда, но и добровольческий отряд Рапатовского сельсовета. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около одиннадцати утра. Уже в течение получаса огонь был полностью ликвидирован.

Местные жители предполагают, что пожар начался из-за электронагревателя, который забыли выключить. Само здание уже несколько лет не используется по прямому назначению, но недавно в Доме культуры был сделан ремонт. Сообщается, что пострадавших и погибших нет.