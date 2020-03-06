В Уфе женщин-водителей поздравили с 8 Марта

По статистике, практически 50% водительских удостоверений в автошколах получают женщины. По механическим ДТП процентов 20-25 совершают женщины, остальные – мужчины. Понятно, что мужчин вроде и на дорогах больше, но, я хочу сказать, что женщины совершают менее тяжкие ДТП.

Динар Гильмутдинов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан