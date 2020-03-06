В Уфе женщин-водителей поздравили с 8 Марта

Новоиспеченным автоледи в преддверии Международного женского дня главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов лично вручил водительское удостоверение. Всего же сегодня новый документ получили шесть дам. Пользуясь случаем, Динар Гильмутдинов поздравил девушек с наступающим 8 марта.
горячие новости
Пожелал здоровья, счастья и всегда быть законопослушными водителями на дорогах. Всем девушкам подарили цветы.
Затем госавтоинспекторы выехали в праздничный рейд. Вот только вместо проверки документов всех автоледи ждал сюрприз. Сегодня телеканал БСТ совместно с ГИБДД поздравили девушек водителей с наступающим 8 марта.
Сразу несколько экипажей останавливали дам за рулем на горсовете. Проверять документы госавтоинспекторам помогали ведущие и корреспонденты новостей главного телеканала республики.