В Уфе женщин-водителей поздравили с 8 Марта

Новоиспеченным автоледи в преддверии Международного женского дня главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов лично вручил водительское удостоверение. Всего же сегодня новый документ получили шесть дам. Пользуясь случаем, Динар Гильмутдинов поздравил девушек с наступающим 8 марта.

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Пожелал здоровья, счастья и всегда быть законопослушными водителями на дорогах. Всем девушкам подарили цветы.

Очень неожиданно и приятно, такой сюрприз перед праздниками. Нарушать не буду, буду ездить аккуратно, соблюдать правила дорожного движения.

Динара Ноздрина, автоледи

По статистике, практически 50% водительских удостоверений в автошколах получают женщины. По механическим ДТП процентов 20-25 совершают женщины, остальные – мужчины. Понятно, что мужчин вроде и на дорогах больше, но, я хочу сказать, что женщины совершают менее тяжкие ДТП.

Динар Гильмутдинов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан

Затем госавтоинспекторы выехали в праздничный рейд. Вот только вместо проверки документов всех автоледи ждал сюрприз. Сегодня телеканал БСТ совместно с ГИБДД поздравили девушек водителей с наступающим 8 марта.

Сразу несколько экипажей останавливали дам за рулем на горсовете. Проверять документы госавтоинспекторам помогали ведущие и корреспонденты новостей главного телеканала республики.