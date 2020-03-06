В Уфе отмечают 10-летие мастерской художественной фотографии «Визуал»

Летописцами Уфы называют мастерскую художественной фотографии «Визуал», которая в эти дни отмечает 10-летний юбилей. В их творческом активе фотоэкспозиции к масштабным событиям: саммитам ШОС и БРИКС, 70-летию Великой Победы и 100-летию образования Башкортостана. Выставка «Фотолик Уфы» открыта в Уфимской художественной галерее.
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Основная задача фотомастерской – клубная, досуговая. Учение с развлечением: творческие встречи, занятия, мастер-классы, фото-туры, консультации. Вход открыт для всех желающих. Но есть и вторая высокая миссия, возложенная на студийцев администрацией города Уфы, – отражение жизни столицы: праздники, юбилеи, яркие события.
К юбилею Великой Победы в студии «Визуал» задумали и реализуют народный проект: по спискам городских отделов ветеранов встречаются со свидетелями и участниками войны, записывают их историю, делают фотосессию и сканируют архивные фотографии. Результат будет готов к празднованию этого великого события.
«Браво – театр!», «Отпечатки истории», «Зеркало души», «Живи в веках родной Башкортостан», «Весна Победы – названия говорят о масштабе творческих поисков «Визуала». В планах мастерской – социальные акции. Например, волонтерское движение «Альбом детства» – фотосъемка детей сирот для анкет на усыновление. Это не просто фотокарточки, это – история детства.
Выставка «Фотолик Уфы» открыта до 14 марта.