В Уфе отмечают 10-летие мастерской художественной фотографии «Визуал»

Летописцами Уфы называют мастерскую художественной фотографии «Визуал», которая в эти дни отмечает 10-летний юбилей. В их творческом активе фотоэкспозиции к масштабным событиям: саммитам ШОС и БРИКС, 70-летию Великой Победы и 100-летию образования Башкортостана. Выставка «Фотолик Уфы» открыта в Уфимской художественной галерее.

Основная задача фотомастерской – клубная, досуговая. Учение с развлечением: творческие встречи, занятия, мастер-классы, фото-туры, консультации. Вход открыт для всех желающих. Но есть и вторая высокая миссия, возложенная на студийцев администрацией города Уфы, – отражение жизни столицы: праздники, юбилеи, яркие события.

Сейчас время такое странное. Все фотографируют, а фотографий хороших мало. Много художественного можно вытащить. Фотография осталась большим искусством. Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, народный артист Республики Башкортостан

К юбилею Великой Победы в студии «Визуал» задумали и реализуют народный проект: по спискам городских отделов ветеранов встречаются со свидетелями и участниками войны, записывают их историю, делают фотосессию и сканируют архивные фотографии. Результат будет готов к празднованию этого великого события.

Щелчок фотографа репортажника, как снайперский выстрел. Все должно сойтись: ракурс, композиция, свет. И предвидение, ведь все движется. А когда все сошлось, сделать кадр. Ирина Билялова, руководитель Уфимской мастерской художественной фотографии «Визуал»

«Браво – театр!», «Отпечатки истории», «Зеркало души», «Живи в веках родной Башкортостан», «Весна Победы – названия говорят о масштабе творческих поисков «Визуала». В планах мастерской – социальные акции. Например, волонтерское движение «Альбом детства» – фотосъемка детей сирот для анкет на усыновление. Это не просто фотокарточки, это – история детства.

Десятки людей научились фотографировать, смотреть по-другому на мир. И в этом заслуга студии. Эльшад Теляшев, доктор технических наук, профессор УГНТУ