Житель Башкирии украл у женщины водку и курицу недалеко от кладбища

42-летняя жительница села Асяново обратилась в правоохранительные органы за помощью. Женщина пожаловалась, что неизвестный украл у неё сумку, в которой находилась водка, курица и овощи. Полицейские нашли злоумышленника прямо во время ужина.
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Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что грабителем оказался 33-летний местный житель села. Мужчина встретил женщину с пакетом, когда она шла в соседнее село, и увидел у неё в сумке продукты и алкоголь. Воришка пошёл за женщиной и напал на неё у местного кладбища, где не было посторонних.
Правоохранители быстро нашли грабителя в собственном же доме, когда он расправился с украденной едой. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого наказали подпиской о невыезде.
Фото: Интернет.