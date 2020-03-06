Житель Башкирии украл у женщины водку и курицу недалеко от кладбища

42-летняя жительница села Асяново обратилась в правоохранительные органы за помощью. Женщина пожаловалась, что неизвестный украл у неё сумку, в которой находилась водка, курица и овощи. Полицейские нашли злоумышленника прямо во время ужина.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что грабителем оказался 33-летний местный житель села. Мужчина встретил женщину с пакетом, когда она шла в соседнее село, и увидел у неё в сумке продукты и алкоголь. Воришка пошёл за женщиной и напал на неё у местного кладбища, где не было посторонних.