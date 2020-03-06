Башкирия заняла 2-е место среди регионов России по объему строящегося жилья

Башкортостан включен в ТОП-3 среди российских регионов по объему строящегося жилья, заняв второе место. На первом – Краснодарский край, на третьем – Свердловская область. Данные сообщили авторы проекта Urban Awards.

Так, в республике сейчас возводится 4 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. В тройке крупнейших застройщиков – группы «Третий трест», ФСК «Архстройинвестции» и «Первый трест». Для сравнения, в Краснодарском крае показатель – 9 с половиной миллионов квадратов, а в Свердловской области – 3 миллиона 200.