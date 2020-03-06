Эксперты рассказали, сколько должен получать житель Башкирии для комфортного погашения ипотеки

Почти в 55 тысяч рублей оценили рекомендованный семейный доход заемщиков в Башкортостане для комфортного погашения ипотеки. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй. При этом показатель с августа 2018 года и до 1 февраля 2020-го снизился почти на 20 процентов.

Сильное падение – на 15 процентов и до 54 тысяч 600 – в соседней Самарской области. В Татарстане – на 11,2%, почти до 61 тысячи рублей. Всего на 5% снизился рекомендованный семейный доход для обслуживания жилищного займа в Оренбургской области – до 55 с половиной тысяч рублей.