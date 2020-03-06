Синоптики Башкирии рассказали о погоде в праздничные дни

Башгидрометцентр рассказал, какую погоду стоит ждать в праздничные дни в республике. Напомним, в связи с Международным женским днём выходных на этой неделе станет на один больше. Дополнительный выходной будет 9 марта в понедельник.

В субботу, 7 марта, не ожидается сильных осадков. Также не ожидается сильного ветра. Температура воздуха ночью -7, -12° (местами до -17°), а днем +2, -3°.

8 и 9 марта прогнозируются небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер ожидается тёплый, но сильный, порывистый. В воскресенье температура воздуха ночью ожидается до -2, -7° (при прояснениях до -12°), днем 0, +5°; а в понедельник — ночью -1, -6°, днем +1, +6°.