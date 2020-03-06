В Башкирии сельчане добились освещения улиц благодаря системе «Инцидент»

Жители деревни Старомусино в соцсетях оставили сообщение о том, что на улице Речной, где проживают пенсионеры и ветераны, темно. Как сообщила администрация Чишминского района, действительно, фонарей не хватает. И вот хорошая новость: на улице Речной установили дополнительно 5 источников освещения.

Гульназ Калимуллина, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях