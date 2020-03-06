В Башкирии сельчане добились освещения улиц благодаря системе «Инцидент»

Раньше без фонаря Замбиль Сайфуллин на улицу позже 6 вечера не выходил. Мужчина уже привык, что с приближением ночи деревенскую улицу окутывал кромешный мрак. Светильников на столбах либо вовсе не было, либо они не работали.
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А вот пенсионерка Флюза Хабирова в вечернее время просто напросто сидела дома. По деревенских ухабам, да в ее возрасте ходить в темноте – все равно что рисковать жизнью, сетует женщина. Тем более, времена нынче не те: никогда не знаешь, кого встретишь на дороге.
Устав от непроглядного мрака, жители начали рассказывать о проблеме в социальных сетях. Их призыв о помощи был зафиксирован системой «Инцидент».
Это, конечно, не достопримечательность, но глаз так и радуется, говорит Альфира Фаткуллина. Один из фонарей установили рядом с ее домом. Женщина шутит, что и ночью комнаты освещены уличным светильником.
В деревне Старомусино Чишминского района около полутысячи жителей, 303 двора, 7 улиц. Но горело всего 16 фонарей. После модернизации их стало около 50.
Старые ртутные лампы в деревне повсеместно начали меня на современные светодиодные. По качеству они ничем не уступают, а вот сэкономить на оплате за электроэнергию можно до 4 раз. Для наглядности: только за прошлый год на уличное освещение в сельсовете потратили почти 300 тысяч рублей. Теперь эту статью расходов надеются снизить.
Целенаправленная работа по освещению улиц в городах и селах началась в 2018 году. По итогам прошлого года плановые показатели даже перевыполнили. Не везде это сделали качественно. Глава Башкортостана отметил, что экономить на светильниках, от которых зависит безопасность граждан в тёмное время суток, недопустимо. В нынешнем, 2020 году на эти цели выделят 333 миллиона рублей. Планируется заменить или установить более 15 с половиной тысяч уличных фонарей.