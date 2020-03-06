«Я встала на защиту ребенка»: в Уфе заведующую детсадом обвиняют в мошенничестве

Заведующую детским садом в Калининском районе обвиняют в мошенничестве. Речь о присвоении 54-летней женщиной 12 тысяч рублей. Однако родители детей, которые посещают дошкольное учреждение, считают, что заведующая оказалась под следствием несправедливо.
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О своих достижениях на работе Зульфире Загидуллиной приходится рассказывать в двойных наручниках. 54-летняя заведующая детским садом обвиняется в мошенничестве. Цена вопроса – 12 тысяч рублей. Деньги якобы она получила обманным путем от воспитательницы – коллеги. Узнавшие о том, в какой ситуации сейчас Зульфира Загидуллина, родители детей из дошкольного учреждения вышли в защиту женщины.
Причем, со слов родителей, все началось с конфликта между женщинами. Якобы та самая воспитательница часто грубила детям. Руководительница сделала замечание горе-педагогу.
Родители сообщили, что никогда не сталкивались с поборами в детском саду. Все покупки – в основном это были подарки детям – инициировали сами. В садике сейчас проходят проверки, сотрудники, побоявшиеся остаться без рабочих мест, не стали комментировать ситуацию.
Супруг Зульфиры Загидуллиной сообщил, что проверки начались и в его адрес. Мужчина работает на заводе УМПО.
Заведующая детским садом провела в изоляторе 4 дня. Сегодня в зале суда с нее сняли наручники, чтобы пока отправить под домашний арест сроком на полтора месяца. Следствие еще будет разбираться в этом деле. Вопрос остается открытым для всех: действительно ли педагог со стажем нечиста на руку или это месть обиженной сотрудницы.