«Это очень удобно»: как в Уфе получить свидетельство о рождении при выписке из роддома

Сразу при выписке из роддома будут вручать свидетельство о рождении. В Башкортостане Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, Минздрав и Госкомюстиции внедряют новую практику. При этом эксперимент планируется расширить и в будущем выдавать еще один важный документ прямо в родильном доме.
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Несмотря на шумную торжественную обстановку выписки, новорожденный Лев крепко спит. Он стал первым ребенком в роддоме при больнице имени Куватова в Уфе, чьим родителям прямо в медучреждении вручили свидетельство о рождении. Документы на старшего сына Ярослава получали по старой схеме. Супруги Антон и Ирина говорят, что рады такому нововведению.
Новая практика – выдача свидетельств о рождении сразу при выписке – введена пока только в двух учреждениях в Башкортостане. Это роддом №3 в Уфе и роддом Республиканской клинической больницы имени Куватова. Но до конца года проект затронет все подобные медучреждения. Это одна из мер по улучшению инфраструктуры, дружественной каждой семье, поясняют в республиканском Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.
Кроме того, до конца года планируют и этот эксперимент расширить. Помимо свидетельства о рождении, родителям будут выдавать и сертификат на маткапитал. Переговоры с оператором этой госпрограммы, Пенсионным фондом России, уже идут.