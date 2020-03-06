«Это очень удобно»: как в Уфе получить свидетельство о рождении при выписке из роддома

Сразу при выписке из роддома будут вручать свидетельство о рождении. В Башкортостане Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, Минздрав и Госкомюстиции внедряют новую практику. При этом эксперимент планируется расширить и в будущем выдавать еще один важный документ прямо в родильном доме.

Несмотря на шумную торжественную обстановку выписки, новорожденный Лев крепко спит. Он стал первым ребенком в роддоме при больнице имени Куватова в Уфе, чьим родителям прямо в медучреждении вручили свидетельство о рождении. Документы на старшего сына Ярослава получали по старой схеме. Супруги Антон и Ирина говорят, что рады такому нововведению.

Представляете, нам не нужно ни собирать документы, ни ходить куда-то. Мы здесь уже все получили – это очень удобно. И спасибо большое этому прекрасному родильному дому. Ирина Логинова

Новая практика – выдача свидетельств о рождении сразу при выписке – введена пока только в двух учреждениях в Башкортостане. Это роддом №3 в Уфе и роддом Республиканской клинической больницы имени Куватова. Но до конца года проект затронет все подобные медучреждения. Это одна из мер по улучшению инфраструктуры, дружественной каждой семье, поясняют в республиканском Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.

Мама родила, со своей стороны она предоставляет два документа: паспорт и свидетельство о браке. В роддоме выдается справка о рождении ребенка. Нужны эти три документа, и важно родителям определиться с именем. Сотрудник роддома сам посещает ЗАГС, где получает свидетельство. И уже официальное вручение радостным родителям. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан