«Это была мясорубка»: ветеран из Башкирии рассказал о Курской битве

Учащиеся 46-го уфимского лицея навестили выпускника своей школы, ветерана Великой Отечественной войны Николая Михайловича Морозова. Вместе с ними сослуживца проведали и его бывшие подчиненные, с которыми фронтовик работал после возращения домой. О нелегком боевом пути и почему артиллеристу не удалось отметить День Победы 9 мая 1945 года.

У ветерана уже едва хватает сил носить тяжёлый от медалей и орденов мундир. Но встречать детей и своих друзей в домашней одежде офицер категорически отказался. По наградам можно отследить практически весь боевой путь артиллериста, который начался с середины 1943 года и сразу – с одного из ключевых и кровопролитных сражений всей Великой Отечественной войны.

Курская битва под Прохоровкой – вот там жестокие бои были. Потом были бои на Днепре, бои Корсунь-Шевченковского окружения, Ясско-Кишиневское наступление, наступление на Будапешт и потом на Прагу. Николай Морозов, ветеран Великой Отечественной войны

Каким-то чудом Николаю Михайловичу несколько раз удавалось избежать гибели. Были ранения, но командир артиллерийского взвода после госпиталя снова лез в самое пекло. Говорит, не мог оставить без огневой поддержки пехоту. Немецкие боевые машины шли напролом, сея вокруг себя смерть. И кто-то должен был их остановить.

Немец выпустил новые танки – «Тигр», «Фердинанд», «Пантера». Никто не мог стрелять по ним с 500 метров, а он с двух километров уничтожал все. Вот наша тяжелая артиллерия зенитная дала им отпор. Николай Морозов, ветеран Великой Отечественной войны

Со своим взводом Николай Михайлович прошел с боями тысячи фронтовых километров. Освобождал Харьков, участвовал в форсировании Днепра. О смерти старался не думать, но видеть ее приходилось каждый день. Артиллерист до сих пор помнит запах сгоревших тел и запеченной крови, лица погибших однополчан. Рассказывая о войне ветеран не любит вспоминать такие подробности, но даже несмотря на возраст забыть их не может.

Мне кажется, что вот этот кусок жизни фронтовой для всех фронтовиков самый такой запоминающийся. Курская битва – это действительно была мясорубка, Прохоровское сражение – это была мясорубка. Очень много погибших, он там получил ранение. Он же участвовал не в одном сражении, были бои еще на Балатоне, где, как он рассказывал, погибли почти все. Осталось несколько человек. Наталья Морозова, дочь Николая Морозова

Победу Николай Михайлович встретил не 9 мая, а на несколько дней позже. Едва он и его бойцы услышали радостное сообщение от Левитана и накрыли столы, поступил приказ: Прага просит помощи. Взвод отправился выполнять боевую задачу. 100 грамм за Победу они подняли лишь 12 мая. Второй тост был за погибших товарищей, которых не стало за прошедшие 3 дня.

Фильм смотрели, всем нравится – «Офицеры». Есть такая профессия – Родину защищать. Вот это уникальный пример – как Николай Михайлович прошел этот путь. Мы с него всегда пример брали. Владимир Большаков, член совета ветеранов ФСБ Республики Башкортостан

Служить Родине Николай Морозов не перестал и вернувшись с фронта. Поступил на работу в органы госбезопасности. На заслуженный отдых ушел лишь в 1985-м. Мечтал побывать на месте кровопролитных боёв под Прохоровкой. Отдать дань памяти павшим однополчанам удалось после приглашения губернатора Курской области.