«Это была мясорубка»: ветеран из Башкирии рассказал о Курской битве

Учащиеся 46-го уфимского лицея навестили выпускника своей школы, ветерана Великой Отечественной войны Николая Михайловича Морозова. Вместе с ними сослуживца проведали и его бывшие подчиненные, с которыми фронтовик работал после возращения домой. О нелегком боевом пути и почему артиллеристу не удалось отметить День Победы 9 мая 1945 года.
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У ветерана уже едва хватает сил носить тяжёлый от медалей и орденов мундир. Но встречать детей и своих друзей в домашней одежде офицер категорически отказался. По наградам можно отследить практически весь боевой путь артиллериста, который начался с середины 1943 года и сразу – с одного из ключевых и кровопролитных сражений всей Великой Отечественной войны.
Каким-то чудом Николаю Михайловичу несколько раз удавалось избежать гибели. Были ранения, но командир артиллерийского взвода после госпиталя снова лез в самое пекло. Говорит, не мог оставить без огневой поддержки пехоту. Немецкие боевые машины шли напролом, сея вокруг себя смерть. И кто-то должен был их остановить.
Со своим взводом Николай Михайлович прошел с боями тысячи фронтовых километров. Освобождал Харьков, участвовал в форсировании Днепра. О смерти старался не думать, но видеть ее приходилось каждый день. Артиллерист до сих пор помнит запах сгоревших тел и запеченной крови, лица погибших однополчан. Рассказывая о войне ветеран не любит вспоминать такие подробности, но даже несмотря на возраст забыть их не может.
Победу Николай Михайлович встретил не 9 мая, а на несколько дней позже. Едва он и его бойцы услышали радостное сообщение от Левитана и накрыли столы, поступил приказ: Прага просит помощи. Взвод отправился выполнять боевую задачу. 100 грамм за Победу они подняли лишь 12 мая. Второй тост был за погибших товарищей, которых не стало за прошедшие 3 дня.
Служить Родине Николай Морозов не перестал и вернувшись с фронта. Поступил на работу в органы госбезопасности. На заслуженный отдых ушел лишь в 1985-м. Мечтал побывать на месте кровопролитных боёв под Прохоровкой. Отдать дань памяти павшим однополчанам удалось после приглашения губернатора Курской области.
С 42-го по 45-й год Николай Михайлович прошел всю Европу, победу встретил в Праге. Как вчера ветеран помнит ожесточенные бои на Курской дуге. 5 лет назад ему удалось вновь побывать на полях, где уже заросли травой воронки от тысяч снарядов, однако душевные раны фронтовика не зажили до сих пор.