«Отец мной гордится»: в Уфе работница банка ушла служить в спецназ

В уфимском спецназе служит чемпионка по комплексному единоборству: Илина Петрова доказывает, что и девушки могут нести военную службу. В Росгвардию она пришла вслед за своим мужем, который служит уже более 10 лет. С приходом в спецназ Илина начала заниматься единоборствами и уже получила первые награды.
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Встретив Илину на улице, и не скажешь, что эта милая девушка с легкостью кидает через плечо спецназовцев. А ведь еще четыре года назад она поднимала не 80-килограммовых мужчин, а документы в банке. Но военная форма оказалась ближе офисного дресс-кода.
Тем более что есть, чем похвастаться. Спортом Илина занималась со школы, а вот именно единоборствами – никогда. От первой тренировки до победы на чемпионате по Приволжскому округу прошло всего две недели. А уже через пару месяцев сдала на кандидата в мастера спорта. Тренирует Илину и периодически выступает в роли её жертвы обладатель крапового берета Марсель Газиев. Признаётся: периодически поддается девушке.
Но первый её тренер – это супруг. Александр и привёл Илину в Росгвардию. Предложил пойти по контракту, а она не отказалась. Хотя признаётся: переживал, но не из-за физических нагрузок, которые ждали девушку.
На работе они пересекаются разве что в столовой или в спортзале. О том, что надела военную форму, Илина ни разу не пожалела. 4 года службы закалили характер, говорит девушка. Да и супруг замечает: стала боевой.
Здесь она не забывает и о том, что она не только ефрейтор Петрова, но и просто женщина. Всегда с макияжем – он разрешен, но в меру. Ничего вызывающего. На ногтях маникюр, лак только спокойных оттенков. Илина доказывает, что в военной службе есть место девушкам, а еще и любви.