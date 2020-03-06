«Отец мной гордится»: в Уфе работница банка ушла служить в спецназ

В уфимском спецназе служит чемпионка по комплексному единоборству: Илина Петрова доказывает, что и девушки могут нести военную службу. В Росгвардию она пришла вслед за своим мужем, который служит уже более 10 лет. С приходом в спецназ Илина начала заниматься единоборствами и уже получила первые награды.

Встретив Илину на улице, и не скажешь, что эта милая девушка с легкостью кидает через плечо спецназовцев. А ведь еще четыре года назад она поднимала не 80-килограммовых мужчин, а документы в банке. Но военная форма оказалась ближе офисного дресс-кода.

С самого детства я мечтала, чтобы моя профессия была связана с военной службой. Мой отец служил в полиции, майор в отставке. Изначально он был против. Это не женское дело, тебе будет сложно. Сейчас он мной очень гордится, говорит, что я молодец. Рассказывает своим друзьям. Илина Петрова, военнослужащая уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

Тем более что есть, чем похвастаться. Спортом Илина занималась со школы, а вот именно единоборствами – никогда. От первой тренировки до победы на чемпионате по Приволжскому округу прошло всего две недели. А уже через пару месяцев сдала на кандидата в мастера спорта. Тренирует Илину и периодически выступает в роли её жертвы обладатель крапового берета Марсель Газиев. Признаётся: периодически поддается девушке.

Но тоже даёт о себе знать. Даже сейчас удары какие-то наносила – довольно неприятно было. В планах о мужчинах я, например, даю какую-то комбинацию, они её отрабатывают, заучивают. Если говорить о девушках, то они начинают добавлять что-то своё. Уклончики, дополнительные удары. Марсель Газиев, военнослужащий уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

Но первый её тренер – это супруг. Александр и привёл Илину в Росгвардию. Предложил пойти по контракту, а она не отказалась. Хотя признаётся: переживал, но не из-за физических нагрузок, которые ждали девушку.

Неловко, как у нее будет проходить становление с гражданской жизни на военную, потому что это совсем другая структура, другая организация, совсем другое измерение. Говорят же, что армия не для всех. И лица мужского пола не все могут служить в армии. Но тем не менее становление прошло нормально. Месяца два-три. Александр Петров, военнослужащий уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

На гражданке мне не хватало этих нагрузок. Здесь я всё получаю. На гражданке ни один мужчина не может сделать то, что делаем мы. Я не соглашаюсь с выражением, что девушкам не место в армии. Илина Петрова, военнослужащая уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

На работе они пересекаются разве что в столовой или в спортзале. О том, что надела военную форму, Илина ни разу не пожалела. 4 года службы закалили характер, говорит девушка. Да и супруг замечает: стала боевой.

Илина проявляет не женский интерес. Её всё интересует мужское. Она недавно мне сказала: «Почему нас не учат кидать гранаты? Женщин именно военнослужащих». Александр Петров, военнослужащий уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова