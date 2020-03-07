Житель Уфы убил друга и сбросил его тело в колодец

36-летний уфимец убил своего приятеля. Тело несчастного пролежало в квартире злоумышленника 2 недели. После этого он избавился от трупа, скинув его в канализационный коллектор.
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Жуткая находка была сделана ночью с 3 на 4 марта во дворе дома по улице Братьев Кадомцевых. На место происшествия направились оперативники.
Вскоре следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний мужчина. В отношении злоумышленника оперативники возбудили уголовное дело.
В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
Фото: Следком Башкирии.