Житель Уфы убил друга и сбросил его тело в колодец

36-летний уфимец убил своего приятеля. Тело несчастного пролежало в квартире злоумышленника 2 недели. После этого он избавился от трупа, скинув его в канализационный коллектор.

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Жуткая находка была сделана ночью с 3 на 4 марта во дворе дома по улице Братьев Кадомцевых. На место происшествия направились оперативники.

Вскоре следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний мужчина. В отношении злоумышленника оперативники возбудили уголовное дело.

21 февраля у подозреваемого в гостях находились знакомые мужчина и женщина. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес своему гостю множественные телесные повреждения, от которых последний скончался. Женщина вскоре ушла, а подозреваемый продержал тело потерпевшего у себя дома почти 2 недели, а после вместе со знакомым вынес тело на улицу и спрятал в ближайшем канализационном коллекторе.

пресс-служба Следкома Башкирии

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: Следком Башкирии.