Житель Уфы убил друга и сбросил его тело в колодец

21 февраля у подозреваемого в гостях находились знакомые мужчина и женщина. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес своему гостю множественные телесные повреждения, от которых последний скончался. Женщина вскоре ушла, а подозреваемый продержал тело потерпевшего у себя дома почти 2 недели, а после вместе со знакомым вынес тело на улицу и спрятал в ближайшем канализационном коллекторе.

пресс-служба Следкома Башкирии