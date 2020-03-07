В Башкирии полицейский регистрировал мигрантов за деньги

В башкирской столице сотрудник полиции по фальшивым документам регистрировал иностранцев. За данную услуги мигранты платили ему деньги. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Сотрудник отдела миграции допустил постороннее лицо к служебной базе данных, препятствовал коллегам расследовать уголовное дело о постановке иностранных граждан на фиктивный миграционный учет. Инспектор уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, организована доследственная проверка. Также установлено, что сотрудники управления представили недостоверные сведения о доходах и имуществе.