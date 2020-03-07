Ученые Китая сообщили об изменении симптомов коронавируса

В Китае ученые сообщили об изменении симптоматики коронавируса при заражении. К таким выводам они пришли во время исследования двух групп инфицированных. Оказалось, что у тех, кто заболел гораздо позже, не так явно проявляются температура, слабость, а то и вовсе отсутствуют.

У зараженных ранее симптомы коронавируса проявлялись куда ярче. Помимо слабости и температуры, у больных наблюдались боль в мышцах и пониженный уровень лимфоцитов. Но некоторые проявления болезни одинаковы у обеих групп: кашель, тяжесть в груди, тошнота и диарея.

Ориентируясь на результаты этих исследований, директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что, если вирус исчезнет в течение нескольких месяцев, это можно будет считать удачей. Также Райан считает, что коронавирус «сохранит способность к распространению». По словам представителя ВОЗ, с этой болезнью нужно бороться, а не рассчитывать на то, что вирус, как грипп, улетучится к лету.

На данный момент во всем мире более 100 тысяч человек инфицировано. Большая часть из них, а это не менее 80,6 тысяч человек, в Китае. 57 тысяч человек смогли победить болезнь, а 3,5 тысячи – погибли от осложнений, вызванных коронавирусом.