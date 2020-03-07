Ради маленьких принцесс Радий Хабиров надел смокинг

Радий Хабиров отправился на Бал маленьких принцесс. И по словам главы Башкирии, «как уважающий себя мужчина, к принцессам должен пойти в смокинге». Речь идет о посещении бала для девочек с ограниченными возможностями.

Как сказал Радий Хабиров, бал проводится ежегодно для настоящих принцесс. Потому что эти дети не только красивые и замечательные. Они с самого раннего возраста борются с серьезными заболеваниями.

В этом году на бал приглашены 250 девочек со всей Башкирии. Организовывает благотворительный бал Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ, а также Министерство культуры и Администрация Уфы. Активное участие в организации принимает благотворительный фонд «Территория счастья» под руководством супруги главы республики Каринэ Хабировой.

Видео: соцсети Радия Хабирова