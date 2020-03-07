В Уфе на заводе нашли серьезные нарушения

На АО Уфимском заводе железобетонных изделий «Эколог» Башспецнефтестрой прошла плановая проверка, в ходе которой специалистами Гострудинспекции обнаружили серьезные нарушения закона. Оказалось, что в трудовых договорах фирмы с ее сотрудниками не отмечены обязательные условия.

В договорах должны были быть прописаны районный коэффициент, доплата за «вредность» и работу в ночное время суток. Однако проверка таких пунктов не обнаружила. Также отсутствовал трудовой договор с медработником, которая трудилась на заводе «по совместительству».

Но и это не все нарушения. В ходе проверки выяснилось, что на заводе не соблюдались сроки выплат «отпускных», расчет при увольнении. Также сотрудникам с инвалидностью не предоставляли удлиненный до 30 календарных дней отпуск, а работникам с «вредными» условиями труда – дополнительного отпуска в количестве не менее 7 дней.

Охрана труда на заводе тоже оказалась далека от идеальной. В организации не был оформлен случай травмы на производстве, который произошел еще в апреле прошлого года: не обозначены ни причины происшествия, ни виновные. Вводные нструктажи по охране труда также не были проведены.

За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Гострудинспекция РБ