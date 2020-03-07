В Башкирии по улице ходил верблюд, жуя покрышку

В Башкирии на улице засняли верблюда, который гулял на пешеходной дорожке и жевал покрышки. Видео было снято в Белебее. Одни очевидцы предполагают, что животное сбежало из цирка, другие уверены, что верблюда специально оставили на улице ради привлечения.

На кадрах выложенного в соцсети ролика видно, что верблюд привязан к забору цепью за ногу. Рядом в сугробе виднеется табличка, на которой написано, что это монгольский верблюд, рассказывают очевидцы. Ниже – просьба не кормить и не гладить верблюда.

Очевидцы отмечают, что такой зверь смотрится как минимум необычно на улицах города. Также многие, в том числе и автор видео, удивляется размерам верблюда – зверь выглядит мощно. Тем временем, зоозащитники негативно высказываются по этому поводу.

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Видео: соцсети