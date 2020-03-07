Уфимец нанес смертельный удар любовнику своей девушки

В Уфе местный житель нанес смертельный удар в голову любовнику своей девушки. Оказалось, что с другим мужчиной она общалось через соцсети. Об этом молодой человек узнал еще в прошлом году.

Парню совсем не понравилось, что его девушке постоянно пишет другой мужчина, и он решился разобраться со своим соперником. Встреча состоялась на парковке одного из торговых центров Уфы. Во время эмоционального разговора, подозреваемый схватил любовника девушки, но тот пытался как-то вырваться.

В итоге уфимец ударил соперника в голову своим лбом, после чего от удара тот упал на землю, а подозреваемый тут же скрылся. Пострадавший добрался до дома, но вскоре почувствовал себя плохо. Спустя несколько дней в комнату пострадавшего вошел его сосед и обнаружил бездыханное тело, лежавшее лицом в собственной рвоте.

Следствие выяснило, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг из-за сильного удара в голову. Подозреваемый вину признал и оказал содействие следствию. Теперь уфимцу грозит 6 лет заключения и обязательная выплата компенсации 900 тысяч рублей.