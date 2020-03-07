В Башкирии при попытке кражи мужчина ударил ножом сотрудника магазина

В Кировском районе Уфы при попытке кражи из магазина мужчина нанес ножевое ранение сотруднику магазина. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Башкирии. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим.

По информации МВД РБ, 30-летний мужчина с другом хотел вынести из магазина продукты, не расплачиваясь. Но сотрудники магазина попросили либо оплатить покупки, либо поставить товар на места. Мужчины оставили товар и собрались покинуть магазин, но работники попросили дождаться полиции.

Подозреваемые не особо хотели встретиться со стражами порядка и устроили в магазине потасовку. В итоге 30-летний житель Кировского района достал нож и вонзил его в ногу одного из сотрудников магазина. Работник тут же обратился в полицию.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Уфимец признал вину. По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.