Легендарная британская группа отменила концерт в Уфе из-за коронавируса

Музыканты из Британии Electric Light Orchestra вынуждены были отменить концерт в Уфе из-за эпидемии коронавируса. По той же причине легендарная группа переносит все концерты, запланированные в России. Информацию об этом музыканты разместили на странице в Facebook.

Группа должна была выступить уже 18 марта в Уфе. А за день до этого у Electric Light Orchestra планировался концерт в Москве. Но, по заявлению группы, пришлось все отложить на конец 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Остальная часть тура пока остается в силе. Кроме того, музыканты пообещали объявить о планируемом шоу. Оно намечено уже на следующий год.