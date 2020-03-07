В Башкирии женщина спасла пятерых детей от пожара

В Башкирии женщина спасла пятерых детей от пожара в частном доме. Происшествие было зафиксировано сегодня в селе Исянгулово Зианчуринского района. К счастью, никто не пострадал.

Пожар начался в тот момент, когда женщина со своими пятью детьми находилась дома. В какой-то момент она услышала, как начал «стрелять» шифер на крыше. 33-летняя женщина увидела, что через веранду уже не пройти – там бушевал огонь.

Детей пришлось выводить на улицу через окно на кухне, затем выбираться самой. В доме был установлен пожарный извещатель, прибывшим пожарным удалось быстро справиться с пламенем. Предварительная причина возгорания, по словам МЧС Башкирии, - нарушение правил монтажа электрооборудования.