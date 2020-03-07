В Уфе прошла санитарная пятница

Организована работа сегодня на этой территории по ворошению снега, погрузке, вывозу снега, по подбору мусора и, конечно же, по ямочному ремонту. Ну а в целом с учетом предприятий микрорайона у нас здесь вышло на санитарную пятницу порядка 600 человек.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы