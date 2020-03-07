В Уфе прошла санитарная пятница – своеобразный субботник, включающий в себя комплексную очистку придомовых территорий. Только в микрорайоне Сипайлово было задействовано порядка 20 единиц техники и несколько сотен человек. Навести порядок на улицах и во дворах вышли работники жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники предприятий, учреждений и организаций.
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Основная работа по приведению городских территорий в порядок ложится на плечи работников ЖКХ. Тем не менее свой вклад в благоустройство города может внести каждый житель. Но главное в этом деле не мешать, говорят организаторы санитарной пятницы. Особенно оставленными без присмотра автомобилями.