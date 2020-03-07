«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» со счетом 5:1

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» и позволил сопернику сравнять счет в серии. Сегодня в Уфе прошел четвертый матч противостояния команд. Уже в первом периоде уфимцы пропустили три безответные шайбы.

У гостей отличились Алексей Потапов, Кирилл Семенов и Коди Франсон. Во втором периоде «Авангарду» удалось увеличить свое преимущество. Алексей Емелин забросил четвертую, а следом Семенов оформил дубль. В третьем отрезке Тему Хартикайнен установил окончательный счет – 5:1 в пользу гостей. Счет в серии – 2:2. Следующая игра пройдет в понедельник в Балашихе.