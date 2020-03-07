БК «Уфимец» в домашнем матче обыграл одного из лидеров Суперлиги

Баскетбольный клуб «Уфимец» на домашней площадке обыграл одного из лидеров Суперлиги. Накануне подопечные Дмитрия Иванова встречались с южно-сахалинским коллективом «Восток-65», который занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Матч начался под диктовку гостей.

Во второй четверти они имели преимущество в 11 очков. «Уфимец» пытался играть активно, но в первой половине игры команда показала один из худших процентов попадания. На перерыв хозяева ушли с отставанием в 12 баллов.

Во второй половине «Уфимец» исправился и быстро сократил отставание в счете. К решающей четверти команды подходили с разницей в пять очков в пользу «Востока-65». Однако два трехочковых броска Иссакова и Кондакова вывели хозяев вперед. Итог – 83:75 – башкирская команда одержала десятую победу в нынешнем сезоне. Следующую игру коллектив Дмитрия Иванова проведет на выезде.

Это худший процент попадания штрафных в нашей команде. И это идет от неуверенности в завтрашнем дне. Эдуард Рауд, ассистент главного тренера БК «Восток-65»