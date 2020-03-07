Николай Валуев открыл в Уфе школу по боксу

Надо выразить огромную признательность руководству республики за то, что центр бокса, вот такая школа олимпийского резерва была сегодня открыта. Для меня очень большая честь, что ее назвали моим именем. Это налагает на меня, теперь уже как на члена попечительского совета Федерации бокса Башкортостана, приезжать чаще. Таких огромных школ имени Николая Ваулева в России пока не было. То есть это первый такой опыт, чтобы школа была олимпийского резерва.

Николай Валуев, многократный чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы РФ