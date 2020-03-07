Николай Валуев открыл в Уфе школу по боксу

В Уфе открылась спортшкола по боксу Николая Валуева. Таких в России больше нет. Там будет воспитываться именно олимпийский резерв.

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Спортшкола должна объединить боксерскую общественность республики. В честь этого события в центре спортивной подготовки, где базируется школа, прошел открытый республиканский турнир. Разговор об этом зашел летом прошлого года. В августе Николай Валуев приезжал с мастер-классом и общался с Главой Башкирии.

Надо выразить огромную признательность руководству республики за то, что центр бокса, вот такая школа олимпийского резерва была сегодня открыта. Для меня очень большая честь, что ее назвали моим именем. Это налагает на меня, теперь уже как на члена попечительского совета Федерации бокса Башкортостана, приезжать чаще. Таких огромных школ имени Николая Ваулева в России пока не было. То есть это первый такой опыт, чтобы школа была олимпийского резерва.

Николай Валуев, многократный чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы РФ

Во время своего приезда Николай Валуев принял участие и в отчетно-выборной конференции Федерации бокса. Так, председателем попечительского совета избран первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров. Сейчас в республике боксом занимается 3,5 тысячи человек, эту число планируется удвоить. Предполагается улучшить материально-техническую базу, поддержать наставников, чтобы вновь появились победители международных соревнований.