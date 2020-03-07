Николай Валуев открыл в Уфе школу по боксу

В Уфе открылась спортшкола по боксу Николая Валуева. Таких в России больше нет. Там будет воспитываться именно олимпийский резерв.
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Спортшкола должна объединить боксерскую общественность республики. В честь этого события в центре спортивной подготовки, где базируется школа, прошел открытый республиканский турнир. Разговор об этом зашел летом прошлого года. В августе Николай Валуев приезжал с мастер-классом и общался с Главой Башкирии.
Во время своего приезда Николай Валуев принял участие и в отчетно-выборной конференции Федерации бокса. Так, председателем попечительского совета избран первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров. Сейчас в республике боксом занимается 3,5 тысячи человек, эту число планируется удвоить. Предполагается улучшить материально-техническую базу, поддержать наставников, чтобы вновь появились победители международных соревнований.