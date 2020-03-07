В Башкирии прошла школьная спартакиада по волейболу

Бескомпромиссный спор разгорелся на школьных соревнованиях в Кушнаренковском районе. Хозяева на правах принимающей стороны выставили две команды в финале республиканской спартакиады по волейболу: один состав – победитель зональных состязаний, второй – дублеры – участвовали вне зачета для опыта. Однако не все пошло по плану.

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Лучшая команда школьных соревнований по волейболу. Все диву даются: девчонки среднего роста, высокая одна Валерия Гайсина. Но сумели победить сначала на зональном этапе, потом на республиканском.

Есть какие-то проблемы, но мы справляемся, это ничего, что есть пара игроков ниже ростом, главное, есть нападающие, которые могут атаковать.

Валерия Гайсина, игрок волейбольной команды Мелеузовского района

 Шли очень долго, тренировались. Когда победили в Федоровке, стали более тщательно тренироваться. 

Гульназ Ибрагимова, тренер волейбольной команды Мелеузовского района

Второе место заняли девочки из Дуванского района. А вот за третью ступень пьедестала развернулась борьба, и уже не на площадке. У хозяев дальше по сетке прошел коллектив, который играл вне зачета – команда не проходила отбор на зональном уровне. Но к кушнаренковцам пошли навстречу и бронзовые медали вручили и хозяевам, и бураевцам.

 Они были недовольны судейством, написали протест. Мы решили, что будет два третьих места.

Луиза Мансурова, тренер волейбольной команды Кушнаренковского района

Ситуация аналогичная соревнованиям по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. А это значит, что школьная спартакиада проходит в бескомпромиссной борьбе. Еще бы, ведь командам нужно пройти сначала районные соревнования, потом зональные, потом республиканские. И победителям вручают не только медали, к соревнованиям присоединилась Федерация волейбола Башкортостана, от имени которой и получают инвентарь. 

Это наши первые партнеры, которые реально помогают школьному спорту. Сегодня здесь мы впервые начали тот путь, который обговорили с Федерацией волейбола, ВК «Урал».

Марсель Юсупов, руководитель управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан

 Мячи идут не спортивным организациям, а общеобразовательным школам. Самое главное – популяризация волейбола. Чем больше инвентаря, тем больше играют в волейбол. 

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостана

Именно для этого и проводится школьная спартакиада, которая и есть фундамент большого спорта.