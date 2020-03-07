В Башкирии прошла школьная спартакиада по волейболу

Это наши первые партнеры, которые реально помогают школьному спорту. Сегодня здесь мы впервые начали тот путь, который обговорили с Федерацией волейбола, ВК «Урал».

Марсель Юсупов, руководитель управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан