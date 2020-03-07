В Башкирии прошла школьная спартакиада по волейболу

Бескомпромиссный спор разгорелся на школьных соревнованиях в Кушнаренковском районе. Хозяева на правах принимающей стороны выставили две команды в финале республиканской спартакиады по волейболу: один состав – победитель зональных состязаний, второй – дублеры – участвовали вне зачета для опыта. Однако не все пошло по плану.
горячие новости
Лучшая команда школьных соревнований по волейболу. Все диву даются: девчонки среднего роста, высокая одна Валерия Гайсина. Но сумели победить сначала на зональном этапе, потом на республиканском.
Второе место заняли девочки из Дуванского района. А вот за третью ступень пьедестала развернулась борьба, и уже не на площадке. У хозяев дальше по сетке прошел коллектив, который играл вне зачета – команда не проходила отбор на зональном уровне. Но к кушнаренковцам пошли навстречу и бронзовые медали вручили и хозяевам, и бураевцам.
Ситуация аналогичная соревнованиям по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. А это значит, что школьная спартакиада проходит в бескомпромиссной борьбе. Еще бы, ведь командам нужно пройти сначала районные соревнования, потом зональные, потом республиканские. И победителям вручают не только медали, к соревнованиям присоединилась Федерация волейбола Башкортостана, от имени которой и получают инвентарь.
Именно для этого и проводится школьная спартакиада, которая и есть фундамент большого спорта.